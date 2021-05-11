الأرصاد: مزيد من الانخفاض في درجات الحرارة باستثناء هذه المنطقة

مصراوي:

قالت هيئة الأرصاد الجوية إن البلاد ستشهد مزيدًا من الانخفاض في درجات الحرارة، خاصة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وأضافت الهيئة في بيان لها، اليوم، أن الانخفاض سيتخلله طقس حار نهارًا لطيف ليلًا، لكن يظل جنوب الصعيد شديد الحرارة كما تنشط الرياح على جنوب البلاد.

وتابعت الهيئة أنه تبقى فرص الأمطار قائمة على جنوب الصعيد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.