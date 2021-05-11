القاهرة والإسكندرية الأكثر طلبًا من السياح في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العيد
كتب- محمد عبيد:
أعلنت منصة سكاي سكانر، الإلكترونية المتخصصة في مجال حجوزات السفر، أحدث المدن المطلوبة خلال إجازة عيد الفطر المبارك وفصل الصيف للعام الجاري، وأظهرت الدراسة التي قامت بها المنصة أنّ موسم الاجازات المُقبل يرغب المسافرين والسياح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على زيارة مدن معينة، وركزت عمليات البحث عبر الإنترنت من قِبل المسافرين والسياح داخل دولتي الإمارات والسعودية على مدن (القاهرة وعمّان والإسكندرية) لقضاء الإجازات العائلية خلال فترة عيد الفطر المبارك.
وتابعت منصة سكاي سكانر أن مجموعات أخرى من المسافرين والسياح ركزت على مدينتي (ايبيزا وملقة)، فيما تطلّع الأزواج للسفر إلى (جزر المالديف وموريشيوس وسانتوريني)، وبالنسبة للمسافرين من الإمارات، حافظت وجهات الإجازات المحلية على مكانتها كخيارٍ مفضل، لتكتسب كلٍ من أبوظبي والفجيرة ورأس الخيمة إقبالًا لافتًا.
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