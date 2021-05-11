​القاهرة والإسكندرية الأكثر طلبًا من السياح في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العيد

12:33 ص الثلاثاء 11 مايو 2021
​القاهرة والإسكندرية الأكثر طلبًا من السياح في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العيد

الإسكندرية

كتب- محمد عبيد:

أعلنت منصة سكاي سكانر، الإلكترونية المتخصصة في مجال حجوزات السفر، أحدث المدن المطلوبة خلال إجازة عيد الفطر المبارك وفصل الصيف للعام الجاري، وأظهرت الدراسة التي قامت بها المنصة أنّ موسم الاجازات المُقبل يرغب المسافرين والسياح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على زيارة مدن معينة، وركزت عمليات البحث عبر الإنترنت من قِبل المسافرين والسياح داخل دولتي الإمارات والسعودية على مدن (القاهرة وعمّان والإسكندرية) لقضاء الإجازات العائلية خلال فترة عيد الفطر المبارك.

وتابعت منصة سكاي سكانر أن مجموعات أخرى من المسافرين والسياح ركزت على مدينتي (ايبيزا وملقة)، فيما تطلّع الأزواج للسفر إلى (جزر المالديف وموريشيوس وسانتوريني)، وبالنسبة للمسافرين من الإمارات، حافظت وجهات الإجازات المحلية على مكانتها كخيارٍ مفضل، لتكتسب كلٍ من أبوظبي والفجيرة ورأس الخيمة إقبالًا لافتًا.

حجوزات السفر منصة سكاي سكانر أفريقيا عيد الفطر الإنترنت الإمارات

الخبر التالى:

وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر المبارك
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 237410

    عدد المصابين

  • 176763

    عدد المتعافين

  • 13904

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 159567737

    عدد المصابين

  • 137233299

    عدد المتعافين

  • 3316451

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:68 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الاثنين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا