"رياضة البرلمان": وزير الشباب يبدأ إجراءات إنشاء ستاد المصري البورسعيدي

11:42 م الإثنين 10 مايو 2021
"رياضة البرلمان": وزير الشباب يبدأ إجراءات إنشاء ستاد المصري البورسعيدي

أشرف صبحي وزير الرياضة

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة سيزور بورسعيد، غدًا الثلاثاء، للبدء في إجراءات تنفيذ توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء ستاد النادي المصري.

ومن المقرر بحسب حسين، أن يستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والكتله البرلمانية لمحافظة بورسعيد، في الديوان العام للمحافظة، غدًا الثلاثاء.

وأشار دكتور محمود حسين، إلى أن تلك الزيارة تأتي بناء على الجهود والاتصالات المكثفة التي بذلت في الشهور الماضيه للبدء في أعمال إنشاء ستاد النادي المصري في نفس موقعه الحالي، وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي رئيس الجمهوريه وبالشكل الذي يليق ببورسعيد وجماهيرها العظيمة.

أشرف صبحي ستاد المصري البورسعيدي وزارة الشباب والرياضة السيسي بورسعيد

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