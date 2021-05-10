تأجيل إقامة مهرجان الإسماعيلية إلى أجل غير مسمى

10:15 م الإثنين 10 مايو 2021
تأجيل إقامة مهرجان الإسماعيلية إلى أجل غير مسمى

مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجي

أعلنت إدارة مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة الذي يقيمة المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، عن تعليق إقامة الدورة ال ٢٢ للمهرجان برئاسة الناقد السينمائى عصام زكريا والتي كان من المقرر انعقادها في الفترة من ١٩ إلى ٢٥ مايو الحالي.

وذلك بناءا علي قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتعليق كافة المهرجانات والفعاليات التي تتضمن تجمعات عامة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبها تؤكد إدارة مهرجان الإسماعيلية تضامنها الكامل مع توجهات الدولة حرصا على سلامة شعب مصر الكريم.

وسوف يتم الإعلان عن الموعد الجديد لإقامة الدورة ال ٢٢ عقب تحديد عودة الأنشطة الثقافية والفعاليات السينمائية .

مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي المركز القومي للسينما عصام زكريا

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