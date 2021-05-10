بالتصوير ثلاثي الأبعاد.. التنسيق الحضاري يقيم معرض إبداعات المعماريين الإيطالي

(مصراوي):

يقيم الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعده، معرض إبداعات المعماريين الإيطاليين على أرض مصر بتقنية التصوير ثلاثي الأبعاد على صفحته الرسمية، وذلك نظرا للإقبال على المعرض من المعماريين والباحثين والدارسين للعمارة، الذين طلبوا إتاحة المعرض وقت أطول من مدة عرضه في الهناجر، ما جعل التنسيق الحضاري يصور المعرض تصويرا ثلاثي الأبعاد لإتاحته على صفحة الجهاز الرسمية حتى يمكن جميع المهتمين من زيارته الكترونيا.

يذكر أن معرض إبداعات المعماريين الايطاليين على أرض مصر تم افتتاحه في ٢٦ إبريل الماضي واستمر حتى ٢٨ من نفس الشهر بقاعة الفنون بالهناجر، وذلك بالتعاون بين الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والسفارة الإيطالية بالقاهرة والمركز الثقافي الايطالي.