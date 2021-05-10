غدًا.. دار الإفتاء تستطلع هلال عيد الفطر المبارك

05:13 م الإثنين 10 مايو 2021
غدًا.. دار الإفتاء تستطلع هلال عيد الفطر المبارك

هلال شهر شوال

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية إن دار الإفتاء المصرية سوف تستطلع هلال شهر شوال لعام 1442 هجرية (عيد الفطر المبارك) غدًا الثلاثاء، الموافق 29 رمضان 1442هـ الموافق 11 مايو الجاري من خلال لجانها الشرعية والعلمية بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأكد نجم، في تصريح اليوم الاثنين، أن دار الإفتاء المصرية، هي المنوط بها إعلان نتيجة رؤية الهلال، محذرًا: "لا تلتفتوا إلى الأخبار التي تُنْشَر قبل موعد الرؤية، ودائمًا استقوا المعلومات من مصادرها.. دار الإفتاء المصرية هي مصدر إعلان رؤية الهلال".

وأشار نجم إلى أن فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: سوف يعلن نتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال في بث مباشر بعد المغرب بنصف ساعة.

هلال شهر شوال لدكتور إبراهيم نجم يد الفطر لال عيد الفطر

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