انتقادات برلمانية لوزارة الري.. ورئيس "زراعة البرلمان": "مصر بتتغير"
كتب- نشأت علي:
شهد اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اليوم الاثنين، لمناقشة طلب إحاطة موجّه لوزير الري، انتقادات كبيرة من النواب لمسئولي الوزارة، بسبب مشكلات تغطية الترع، فيما انتقد النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، عدم وضوح ردود ممثلي وزارة الري الحاضرين في الاجتماع، موجهًا حديثه لأحدهم: "لو حضرتك جاي بتوجه مسبق من البداية، يبقى مفيش داعي لمناقشة طلب الإحاطة، ونطلب من الوزير بحث حل الموضوع".
وتابع: "مينفعش الرئيس السيسي، يسير بسرعة القطار السريع، وإحنا نشد العربية من الخلف، مصر بتتغير، بيحصل فيها نهضة لم تشهدها من آلاف السنين".
وأوصت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، وزارة الري بمخاطبة كل من وزارة التخطيط والتنمية المحلية، بشأن اتخاذ اللازم في تغطية الجنابية اليمنى بترعة بسنديلة، وترعة البشوات بمركز بلقاس بالدقهلية.
كما أوصت اللجنة بمنح وزارة الرى، مدة شهر، لتقديم دراسة حول تغطية ترعة المسلمانية بمدينة السنبلاوين، وتغطية الجنابية اليمنى لبحر حفير شهاب الدين- مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن مشكلات تغطيات الترع، وهى طلبي إحاطة مقدمة من النائب وحيد قرقر، بشأن تغطية الجنابية اليمنى لترعة بسنديلة حتى قرية الغنامة - بمركز بلقاس- محافظة الدقهلية، وبشأن استكمال تغطية ترعة البشوات – مركز بلقاس – محافظة الدقهلية، وكذلك بشأن تغطية الجنابية اليمنى لبحر حفير شهاب الدين- مركز بلقاس- محافظة الدقهلية، نظرًا لتغطيتها الفعلية أمام جميع القرى المارة بها، و طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العوضي، بشأن عدم استكمال تغطية 300 متر من ترعة السنبلاوين المارة داخل مدينة السنبلاوين.
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