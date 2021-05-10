القاهرة وطنطا وأسيوط.. الأزهر تقرر عقد امتحانات الدراسات العليا بالأمانات الفرعية

03:54 م الإثنين 10 مايو 2021
القاهرة وطنطا وأسيوط.. الأزهر تقرر عقد امتحانات الدراسات العليا بالأمانات الفرعية

مجلس جامعة الأزهر

كتب- محمود مصطفى:

قدم مجلس جامعة الأزهر، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وللعالميين العربي والإسلامي، بحلول عيد الفطر المبارك.

وأعلن مجلس الجامعة في جلسته، الاثنين، أنه معني بتحديد موعد بدء وانتهاء الامتحانات بجميع كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، مشيرا إلى أن آلية عقد الامتحانات "التحريري - التخلفات - الشفهية" يكون من خلال اللوائح والقوانين المنظمة بالكليات.

وأعلن المجلس جاهزية جميع الكليات لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني في الخامس من يونيو المقبل، على ألا تتخطى الأول من يوليو 2021 م.

وشدد مجلس الجامعة على التزام جميع الكليات بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، من خلال القيام بعمليات رش وتطهير وتعقيم لجميع اللجان قبل وبعد الانتهاء من أعمال الامتحانات.

وصدق المجلس على أن تكون الامتحانات الشفهية في القرآن الكريم للفرق النهائية قبل التحريري، على أن يترك موعد بدء الامتحانات الشفهية في مادة القرآن الكريم، لفرق النقل الأخرى حسب مقومات كل كلية، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وصدق المجلس على السماح بأداء امتحانات الدراسات العليا بقطاعات "اللغة العربية وأصول الدين والشريعة والقانون" بالأمانات الفرعية بطنطا وأسيوط ومقر كلية الدراسات العليا بالقاهرة.​

جامعة الأزهر لرئيس عبد الفتاح السيسي متحانات الدراسات العليا يخ الأزهر يد الفطر نطا لقاهرة

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