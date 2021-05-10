وزارة التموين تعلن مواعيد عمل المخازن في عيد الفطر

03:53 م الإثنين 10 مايو 2021
وزارة التموين تعلن مواعيد عمل المخازن في عيد الفطر

الدكتور علي المصيلحي

كتب - محمد سامي

تلقي الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية يفيد أن المجمعات ستعمل يوم الأربعاء من التاسعة صباحاً الى الخامسة مساءاً، وأول وثاني أيام العيد ستعمل بطاقة 50% بنفس الميعاد، على أن تعود بكامل قوتها العددية للعمل في ثالث ايام العيد.

وأشار التقرير إلى أن شركتي الجملة سوف تقوم بفتح فروعها وفقا لمخطط التوزيع الجغرافي لاستكمال صرف المنظومة التموينية وعمل الاستعاضات السلعية بشكل دوري من مخازن الشركات.

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن المخابز سوف تعمل في كافة أيام العيد من الخامسة صباحاً إلى الخامسة مساءاً باستثناء المخابز التي حصلت على أجازه مسبقة.

وأشار المصيلحي في بيان رسمي، إلى أنه وجه المطاحن بتوفير 3 أيام دقيق لكل مخبز في عيد الفطر، وأن مواقع استلام القمح مستمرة بالعمل عدا أول وثاني أيام العيد ويتم استئناف العمل في اليوم الثالث.​

علي المصيلحي مواعيد عمل المخازن عيد الفطر القابضة للصناعات الغذائية

الخبر التالى:

القاهرة وطنطا وأسيوط.. الأزهر تقرر عقد امتحانات الدراسات العليا بالأمانات الفرعية
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 237410

    عدد المصابين

  • 176763

    عدد المتعافين

  • 13904

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 158943985

    عدد المصابين

  • 136434512

    عدد المتعافين

  • 3305950

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:ما البنوك التي تبيع شهادات ادخار بأعلى عائد؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا