وزارة التموين تعلن مواعيد عمل المخازن في عيد الفطر

كتب - محمد سامي

تلقي الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية يفيد أن المجمعات ستعمل يوم الأربعاء من التاسعة صباحاً الى الخامسة مساءاً، وأول وثاني أيام العيد ستعمل بطاقة 50% بنفس الميعاد، على أن تعود بكامل قوتها العددية للعمل في ثالث ايام العيد.

وأشار التقرير إلى أن شركتي الجملة سوف تقوم بفتح فروعها وفقا لمخطط التوزيع الجغرافي لاستكمال صرف المنظومة التموينية وعمل الاستعاضات السلعية بشكل دوري من مخازن الشركات.

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن المخابز سوف تعمل في كافة أيام العيد من الخامسة صباحاً إلى الخامسة مساءاً باستثناء المخابز التي حصلت على أجازه مسبقة.

وأشار المصيلحي في بيان رسمي، إلى أنه وجه المطاحن بتوفير 3 أيام دقيق لكل مخبز في عيد الفطر، وأن مواقع استلام القمح مستمرة بالعمل عدا أول وثاني أيام العيد ويتم استئناف العمل في اليوم الثالث.​