شيخ الأزهر: العالم لا يزال في صمتٍ مخزٍ تجاه الإرهاب الصهيوني الغاشم
كتب- محمود مصطفى:
قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن العالم لا يزال في صمتٍ مُخزٍ تجاه الإرهاب الصهيوني الغاشم، وانتهاكاته المخزية في حق المسجد الأقصى وإخواننا ومقدساتنا في فلسطين العروبة.
وأضاف شيخ الأزهر في تدوينة له على صفحته الرسمية، الاثنين، ستبقى فلسطين أبيَّة على الطغاة مهما طال الزمن، وسيظل شعبها مرابطًا على أرضه وعِرضِه ومقدساته، مدافعًا عن الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين، فتحية إجلالٍ وإكبارٍ لهذا الشعب المظلوم، اللهم أيدهم بنصرك، واحفظهم بحفظك ورعايتك، وكن لهم عونًا وأمنًا وسلامًا، يا أرحم الراحمين.
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