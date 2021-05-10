وزير النقل يوجه بسرعة الانتهاء من منظومة التذكرة الموحدة وكارت المواصلات الذكي -صور

كتب- أسامة علي:

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الإثنين، اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة تكنولوجيا معلومات النقل (ترانس آي تي) للعام المالي 2020.

وتم خلال الاجتماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للشركة، وعرض تقرير مراقب حسابات الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية للعام المالي، بالإضافة إلى عرض تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن مراجعة القوائم المالية عن للعام المالي المنتهي في 31/12/2020؛ حيث حققت الشركة أرباحًا خلال 2020 مقدارها 12.6 مليون جنيه.

واستعرض المهندس خالد عطية، رئيس الشركة، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها؛ مثل منظومة التذكرة الموحدة وكارت المواصلات الذكي وميكنة محطة دمنهور كمحطة سكك حديدية نموذجية، بالإضافة إلى مشروعات ميكنة المزلقانات، وتركيب بوابات إلكترونية للمحطات الرئيسية بالسكك الحديدية، وكذلك ميكنة بوابات الدخول والخروج والموازين بميناء الإسكندرية، بالإضافة إلى إدارة الأصول لعدد من المؤسسات.

وجه الوزير بالتركيز خلال الفترة المقبلة على قيام الشركة بسرعة نهو هذه المشروعات؛ خصوصًا مع أهميتها في تقديم خدمة مميزة للمواطنين، وكذلك حوكمة دخول وخروج الركاب من المحطات، بالإضافة إلى ضرورة التوسع في نشاط الشركة بأن يمتد إلى كل هيئات وزارة النقل العشر وشركاتها التابعة، وليس هيئة السكك الحديدية، بالإضافة إلى توسيع دائرة التعاون مع المؤسسات والهيئات الأخرى في الدولة في مجال تكنولوجيا المعلومات.