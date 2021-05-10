"الصحة": علاج 170 ألف مواطن بالقوافل الطبية خلال أبريل 2021

كتب- أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه يتم تقديم الخدمة الطبية والعلاج لـ170 ألفًا و138 مواطنًا من خلال 146 قافلة طبية مجانية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال شهر أبريل الماضي.

تأتي تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة"؛ لتقديم الخدمات الطبية المجانية إلى المواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم إجراء 24 ألفًا و13 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 36 ألفًا و44 ندوة تثقيف صحي؛ لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتًا إلى أنه تم تحويل 2027 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

وأوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أن هذه القوافل تهدف إلى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم الكشف الطبي على 13 ألفًا و816 مواطنًا بمحافظة أسوان، و12 ألفًا و675 مواطنًا بأسيوط، و8 آلاف و198 مواطنًا بالإسكندرية، و2002 مواطن بالإسماعيلية، و1830 مواطنًا بالأقصر، و1307 مواطنين بالبحر الأحمر، و13 ألفًا و616 مواطنًا بالبحيرة، و11 ألفًا و535 مواطنًا بمحافظة الجيزة، و5 آلاف و840 مواطنًا بالدقهلية، و1209 مواطنين بالسويس، و6 آلاف و726 مواطنًا بالشرقية، و4 آلاف و938 مواطنًا بالغربية، و5 آلاف و631 مواطنًا بالفيوم، و10 آلاف و8 مواطنين بالقاهرة.

وأضافت الصادق أنه تم تقديم الخدمة الطبية لــ9 آلاف و17 مواطنًا بالقليوبية، و8 آلاف و289 مواطنًا بالمنوفية، و13 ألفًا و311 مواطنًا بالمنيا، و4 آلاف و77 مواطنًا بالوادي الجديد، و8 آلاف و344 مواطنًا ببني سويف، و423 مواطنًا بجنوب سيناء، و8 آلاف و262 مواطنًا بدمياط، و6 آلاف و544 مواطنًا بسوهاج، و4 آلاف و186 مواطنًا بقنا، و5 آلاف و531 مواطنًا بكفر الشيخ، و2823 مواطنًا بمطروح.

وأكدت المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية، مع مراعاة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.