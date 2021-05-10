وزيرة الثقافة تنعي الموسيقار العالمي عبده داغر: الموسيقى فقدت أحد أهم نغماتها

كتب- مصراوي:

نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الموسيقار العالمي عبده داغر، الذي غيبه الموت اليوم الاثنين، عن عمر يناهز 85 عاما.

وقالت عبد الدايم: إن عالم الإبداع فقد أحد أهم نغماته الأصيلة فقد كان داغر، عبقرية فنية متفردة.

وأضافت: امتلك الراحل مفاتيح أسرار الموسيقى وخباياها، وخلق أسلوبا مميزا فى العزف تحول إلى منهج علمي يتم تدريسه في المانيا، وقدمت العزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

يذكر أن الموسيقار عبده داغر ولد في مدينة طنطا عام 1936 تعلم العزف على آلة العود في سن السابعة ثم جذبته آلة الكمان وتعلمها في سن العاشرة، بعدها عمل عازفا في فرق العديد من مشاهير الغناء المصري منهم أم كلثوم ، محمد عبد الوهاب ومحمد عبد المطلب ، أسس مع الموسيقار عبد الحليم نويرة فرقة الموسيقى العربية وتولى الإشراف على بيت الكمان الشرقي التابع لمركز تنمية المواهب بالاوبرا، حصل على العديد من الجوائز العالمية منها جائزة باديب للهوية الوطنية من المملكة العربية السعودية وألف داغر العديد من المقطوعات الموسيقية، منها "الشباب، النيل، ليالي زمان، ابتهالات، المشربية، اختانون، الريشة والكمان، ومصر.​