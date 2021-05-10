مياه القاهرة: تركيب 14 ألف قطعة موفرة بالمساجد الأهلية والكنائس

12:22 م الإثنين 10 مايو 2021
مياه القاهرة: تركيب 14 ألف قطعة موفرة بالمساجد الأهلية والكنائس

شركة مياه الشرب بالقاهرة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس مصطفى الشيمي رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، تركيب 14774 قطعة موفرة للمياه بمحافظة القاهرة، بعدد 368 مسجدا أهليا و105 كنيسة، ضمن أعمال البروتوكول المبرم بين وزارة التنمية المحلية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة للحد من اهدار المياه بدور العبادة بالعاصمة وجميع محافظات مصر.

وأكد أن أعمال التركيب تمت بالتنسيق بين شركة مياه الشرب بالقاهرة ورؤساء الأحياء بتوجيه من محافظة القاهرة مشيرا أن الأعمال تتم بشكل يومي عن طريق فرق صيانة مدربة تابعة للشركة وبمصاحبة مندوبى الأحياء وأخصائي التوعية بالشركة.

وأشار إلى انه تم الانتهاء من التنسيق مع باقي أحياء المحافظة لاستكمال تركيب القطع الموفرة بالمساجد الاهلية والكنائس التابعة لكل حي.​

شركة مياه الشرب بالقاهرة المهندس مصطفى الشيمي لمساجد الكنائس

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