العمل بنظام الورديات.. "الزراعة" تكشف عن الفئات المستثناة من إجازة عيد الفطر

كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، عن وجود 3 فئات مستثناة من إجازة عيد الفطر؛ هي الإدارة المركزية لحماية الأراضي، والتي تعد حالياً لتدشين غرفة عمليات مركزية لترفع حالة الطوارئ بدءًا من غدٍ.

وقال الشناوي، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، اليوم الإثنين، إن الفئة الثانية هي العاملون بإدارة الحجر الزراعي المتعلقة بالصادرات الزراعية والشأن النباتي، والفئة الثالثة هي غرفة حصاد القمح، مشيرًا إلى تطبيق نظام الورديات بين العاملين.

وأوضح رئيس قطاع الخدمات أنه خلال الـ48 ساعة المقبلة سيتم توزيع حصص الأسمدة في الجمعيات، مع تشديد التنبيه على تسليم كل مستلزمات المزارعين قبل الأربعاء المقبل، قبل إغلاق الجمعيات الزراعية لقضاء عطلة عيد الفطر المبارك.

وأكد الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس هيئة الخدمات البيطرية، استمرار تلقي الشكاوي والبلاغات خلال إجازة العيد، موضحًا أن هيئة الخدمات البيطرية سوف تكون من القطاعات التي تُستثنى خلال إجازة العيد.

وأضاف محمود، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، أن الهيئة تنسق مع مباحث التموين والمحليات؛ لرصد أي محلات أو مطعم مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.

جدير بالذكر أن إجازة عيد الفطر المبارك سوف تبدأ الأربعاء المقبل؛ حيث أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موعد إجازة عيد الفطر رسميًّا، والتي ستكون مدتها 5 أيام.