النقل: إعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية لإنشاء طريق الأتوبيسات BRT على الدائري

كتب- أسامة علي:

وقعت وزارة النقل ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، مذكرة تفاهم مع تحالف ( BRT RR حافلات النقل السريع بالطريق الدائري) والذي يتكون من: تحالف عالمي بقيادة شركة ترانس ديف الفرنسية وشركاؤها من الشركات الوطنية المصرية ممثلة في أوراسكوم، ومواصلات مصر وشركة وسائل النقل أم سي في وذلك بشأن إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية الخاصة بإنشاء نظام نقل سريع للحافلات المميزة على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (اتوبيسات BRT) حيث ستشمل الدراسة الوحدات المتحركة، المحطات، ونظام التذاكر الإليكترونية، معلومات الرحلة وأماكن عبور المشاة والانتظار عند المحطات والتكامل مع باقي وسائل النقل.

وقال الفريق مهندس كامل الوزير، أن هذا التوقيع يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء شبكات نقل حديثة وتعظيم منظومة النقل الجماعي في مصر حيث سيتم لأول مرة في وسائل المواصلات في مصر تسيير أتوبيسات BRT ( أتوبيسات سريعة تسير في مسارات منعزلة وذات سعة كبيرة ) على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى و الذي يعتبر أهم المحاور المرورية بالقاهرة الكبرى حيث يمر عليه ما يقرب من 213 ألف سيارة يومياً.

ولفت وزير النقل إلى أهمية سرعة الانتهاء من هذه الدراسات لسرعة البدء في تنفيذ هذا المشروع الهام الذي يعد طفرة كبيرة في وسائل المواصلات و لمجابه زيادة الطلب علي النقل عند انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية وتوفير خدمات نقل تتماشى مع النهضة الحضارية التي تشهدها محاور القاهرة المرورية بالإضافة الى أنه سيساهم في تخفيف الزحام المروري بطول الطريق وامتصاص الاختناقات المرورية على مداخل القاهرة الكبرى وكذلك تقليل استخدام السيارة الخاصة ومنع وقوف الميكروباص على الطريق الدائري و تقديم خدمة نقل مميزة وجاذبة للركاب من حيث الجودة والأمان في التشغيل.

ولفت إلى ان هذا المشروع سيكون نقطة الانطلاقة لهذه النوعية من المواصلات في مصر وخاصة في القاهرة والاسكندرية اللتان تتسمان بكثافة السكان.

وأضاف أن هذا المشروع سيتكامل عند تنفيذه مع شبكة النقل بشكل مثالي والربط مع وسائل النقل الأخرى الحالية والمستقبلية من حافلات ومونوريل ومترو الأنفاق وخطوط السكك الحديدية والقطار الكهربائي الخفيف LRT وكذلك سيرتبط مع مواقف الأقاليم على الطريق الدائري مثل موقف المنيب، المرج، ومركز النقل الجديد مضيفا أنه فور الانتهاء من الدراسة سيتم تحديد النموذج الاستثماري والتكلفة الكلية للمشروع.

وأشار إلى أنه روعي في الأعمال التي يتم تنفيذها حاليا للتطوير الشامل للطريق الدائري الإنشاء المستقبلي لمسارات ومحطات هذه النوعية من الاتوبيسات لافتاً الى أنه بعد الانتهاء من أعمال التطوير والتوسعة سيصبح الطريق بعدد 7 حارات بكل اتجاه، عدا كوبري المنيب فسيصبح 8 حارات بكل اتجاه.​