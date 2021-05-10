بالمتر وعدد الأدوار.. ننشر الأسعار الكاملة لاستخراج ترخيص بناء جديد في المدن

كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عن بدء التطبيق التجريبي لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بـ 27 مركزًا ومدينة بالمحافظات والتي تم اختيارها وذلك اعتبارًا من 1 مايو 2021 ولمدة شهرين.

وتتضمن الاشتراطات الجديدة أن يسدد المواطن الراغب في استخراج ترخيص بناء رسوما لثلاث جهات ندفي مقدمتها المحليات.

أولا- رسوم المحليات

تتضمن الاشتراطات الجديدة أن يسدد المواطن الراغب في استخراج ترخيص بناء رسومًا للمحليات ممثلة في المراكز التكنولوجية.

ووفقا لقانون البناء الموحد ورسوم إصدار التراخيص السابقة تكون الرسوم التي يجب تسديدها للمحليات في حالة الرغبة في استخراج ترخيص بناء جديد "إنشاء" كما يلي:

1- رسم فحص 20 جنيها.

2- رسم إصدار 200 جنيه لكل دور بحد أقصى 1000 جنيه، ويزيد هذا الرسم 3% سنويا اعتبارا من فبراير 2009.

3- تأمين 0.2% من قيمة الأعمال المطلوب ترخيصها.

4- دمغات هندسية 1.5% من قيمة الأعمال المقدمة.

5- رسم تنمية موارد 10 قروش.

6- ضريبة نوعية 60 جنيها.

ونصت الاشتراطات الجديدة على أنه بالإضافة للرسوم السابقة يتم دفع 1000 جنيه أخرى مقابل عمل شهادة المطابقة وخطابات المرافق المؤمنة.

ثانيا- المهندس أو المكتب الهندسي وذلك مقابل إعداد ملف الترخيص والإشراف على التنفيذ طبقا للاشتراطات البنائية.

وحددت الاشتراطات أتعاب المهندسين من خلال أمرين بنسب متغيرة وفقا للمساحات كما يلي:

- إجمالي مسطحات 700 متر مربع "أرضي + 4 أدوار"، تكون الرسوم 35 جنيها عن كل متر مقابل إعداد التصميمات، و32 جنيها عن كل متر مقابل الإشراف على التنفيذ.

- إجمالي مسطحات 1400 متر "أرضي + 4 أدوار" تكون الرسوم 30 جنيها عن كل متر مقابل إعداد التصميمات، و36 جنيها عن كل متر مقابل الإشراف على التنفيذ.

- إجمالي مسطحات 2100 متر "أرضي + 4 أدوار" تكون الرسوم 25 جنيها عن كل متر مقابل إعداد التصميمات، و24 جنيها عن كل متر مقابل الإشراف على التنفيذ.

- إجمالي مسطحات 2800 متر "أرضي + 4 أدوار" تكون الرسوم 20 جنيها عن كل متر مقابل إعداد التصميمات، و20 جنيها عن كل متر مقابل الإشراف على التنفيذ.

- إجمالي مسطحات 3500 متر "أرضي + 4 أدوار" تكون الرسوم 17 جنيها عن كل متر مقابل إعداد التصميمات، و18 جنيها عن كل متر مقابل الإشراف على التنفيذ.

ثالثا- الجامعات وذلك مقابل مراجعة الترخيص، على النحو التالي:

- إجمالي مسطحات 700 متر "أرضي + 4 أدوار" تكون الرسوم 8.75 جنيه عن كل متر.

- إجمالي مسطحات 1400 متر "أرضي + 4 أدوار" تكون الرسوم 7.5 جنيه عن كل متر.

- إجمالي مسطحات 2100 متر "أرضي + 4 أدوار" تكون الرسوم 6.75 جنيه عن كل متر.

- إجمالي مسطحات 2800 متر "أرضي + 4 أدوار" تكون الرسوم 5 جنيهات عن كل متر.

- إجمالي مسطحات 3500 متر "أرضي + 4 أدوار" تكون الرسوم 4.25 جنيه عن كل متر.

وأوضح شعراوي، أنه سيتم البدء في تطبيق المنظومة على باقي المدن المصرية بداية من 1 يوليو 2021 طبقاً لما أعلنه رئيس مجلس الوزراء مؤخرا، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من التشغيل التجريبي لبرنامج الرخص الجديدة بالمدن والأحياء المختارة بواسطة الشركة المنفذة بالتنسيق والتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مضيفا أنه سيتم استكمال التعاون مع وزارة التخطيط لميكنة المراكز التكنولوجية وتطويرها خلال الفترة القادمة.