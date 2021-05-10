​اتبع هذه الخطوات في حالة عدم تقبل عداد الكهرباء بـ"الكارت" قيمة الشحن

08:00 ص الإثنين 10 مايو 2021
​اتبع هذه الخطوات في حالة عدم تقبل عداد الكهرباء بـ"الكارت" قيمة الشحن

عداد الكهرباء

كتب- محمد صلاح:

تواصل شركات توزيع الكهرباء تركيب العدادات المسبقة الدفع والكودية والذكية ضمن خطة وزارة الكهرباء، لاستبدال ما يقرب من 28 مليون عداد تقليدي بالعدادات الحديثة، للقضاء على مشكلات أخطاء الفواتير خاصة أن بعض المستهلكين لا يجيدون حتى الآن التعامل بالشكل الأمثل مع ذلك النوع.

وصرح مصدر مسئول في الشركة القابضة لكهرباء مصر، أنه عندما يرفض العداد مسبق الدفع استقبال أو الاستجابة لقيمة الشحن الجديدة التي يتم إدخالها لضمان عدم فصل التيار، تعمل إدارة الكهرباء على تهيئة العداد لاكتشاف العيب أو الخطأ التقني أو الفني به.

وأشار المصدر لـ"مصراوي"، إلى أنه عند عدم استجابة العداد لمحاولات الشحن يتم استبدال العداد على نفقة الشركة، لافتًا إلى أنه يجب الحفاظ على كارت العداد في مكان جيد لشحنه قبل الاستخدام بالمبلغ الذي يريده المواطن، ثم اختيار طريقة الشحن التي تلائمه.

طرق شحن كارت العداد من منفذ فوري:
- أفرغ الكارت بإدخاله فى عداد الكهرباء.
- توجه إلى أقرب منفذ لفوري.
- اختار خدمات المرافق العامة ثم شحن كروت العدادات ثم شركة الكهرباء التابعة لها.
- أدخل الكارت في ماكينة فوري وسيجري الاستعلام عن بيانات الكارت وأقل قيمة شحن ممكنة والمديونيات إن وجدت.
- اختار دفع أقل قيمة ممكنة أو قيمة أعلى، حسب رغبتك.
- أفرغ قيمة الشحن في عداد الكهرباء بوضع الكارت ثم سحبه ثم اضغط على زر العداد لتظهر لكِ القيمة المادية المتاحة (التي شحنتِ بها).

طريقة شحن كارت العداد بالفيزا:
- تحميل تطبيق سهل (GTPay) الخاص بشحن كارت الكهرباء عن طريق الفيزا من Apple store أو Google play.

- سجل الدخول إلى البرنامج بكتابة الاسم وكلمة المرور وتمرير كارت شحن العداد على ظهر الهاتف المحمول لقراءة البيانات.

- اختار تفاصيل الاستهلاك لمعرفة الرصيد الموجود بكارت الكهرباء.

- اختار شحن العداد وأدخل المبلغ المراد خصمه للشحن سواء من رصيد الهاتف المحمول أو من كارت الفيزا ثم اضغط توجه بالدفع.

- ادخل الكارت في عداد الكهرباء ليتم تحويل الرصيد وشحن كارت الكهرباء.

عدادات الكهرباء وزارة الكهرباء أخطاء الفواتير الشركة القابضة لكهرباء مصر

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