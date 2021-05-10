​​أسرتها 14 شخصًا.. أمين "سياحة النواب" يكشف كواليس زيارة السيدة الأمريكية لمصر

قال النائب محمود القط أمين سر لجنة السياحة بمجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب حماة الوطن، إنه منذ رصد المركز الإعلامي للتنسيقية الحوار الصحفي الذي أجراه داستن ابن السيدة جلوريا في إحدى الصحف الأمريكية عن حلم والدته المريضة بالسرطان بزيارة مصر، وما قام به من جهد لتوفير نفقات الزيارة تواصلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين معه على الفور لتبلغه بأن التنسيقية ستوفر كل الدعم اللوجيستي وتعمل على تسهيل كل الصعاب لتكون زيارة الأسرة المكونة من 14 فردًا لمصر ناجحة.

وتابع القط - مستقبل الأسرة ضمن وفد التنسيقية- أنه بالفعل تواصلت التنسيقية مع وزارة الطيران المدني التى قامت بتوفير كل الامكانيات بداية من استقبال الأسرة في مطار نيويورك و على متن طائرة مصر للطيران ومطار القاهرة لتكون الرحلة هادئة و مريحة و استقبلها وفد من التنسيقية في المطار بالورود و توجهوا معها لفندق الاقامة و شكلت التنسيقية فريق عمل مرافق للاسرة في كل تحركاتها.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "عملت على زيادة برنامج الزيارات للأسرة وستظل مجموعة العمل في حالة عمل دائم لحين انتهاء الزيارة وعودة السيدة جلوريا وأسرتها إلى وطنها بسلام وعافية حاملة كل الذكريات الطيبة التي تتمناها عن مصر وقد أبدى ابنها داستن سعادة شديدة لما لاقاه من حفاوة الاستقبال وما أبداه أعضاء التنسيقية له من الحب والود".

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