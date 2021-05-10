اليوم.. البحوث الفلكية يعقد مؤتمرًا إلكترونيًا لتوضيح حقائق وتفاصيل الصاروخ الصيني
كتب- يوسف عفيفي:
يعقد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة، اليوم الإثنين مؤتمرا علميا بواسطة الباحثين المتخصصين لشرح جوانب الصاروخ الصيني ولتوضيح الحقائق للجمهور والمهتمين.
وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في إطار متابعة المعهد العلمية لتطورات صاروخ الفضاء الصيني والذي سقط في المحيط الهندى صباح الأحد 9 مايو 2021، ولتوضيح بعض الجوانب الفنية.
ويعقد المؤتمر في تمام الساعة الثانية عشر ونصف بعد الظهر بتوقيت القاهرة "أونلاين" على صفحة المعهد، وعلى المهتمين من المتخصصين والإعلاميين متابعة هذا الحدث من خلال الرابط أدناه: للدخول على الصفحة الخاصة بالمؤتمر من هذا الرابط
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