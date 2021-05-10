حملة مكبرة لرصد مخالفات القرارات الاحترازية في بولاق الدكرور (فيديو)

12:03 ص الإثنين 10 مايو 2021
حملة مكبرة لرصد مخالفات القرارات الاحترازية في بولاق الدكرور (فيديو)

جانب من الحملة

الجيزة- (أ ش أ):

شنت أجهزة حي بولاق الدكرور مساء اليوم الأحد، حملة مكبرة بقيادة رئيس الحي وبمعاونة قوات الأمن لرصد المحال والمقاهي المخالفة لقرارات الإغلاق والإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع انتشار مرض كورونا بنطاق الحي، بعد ورود عدد من الشكاوى بوقوع عدد من حالات التجاوز.

وشدد أحمد راشد محافظ الجيزة على منع كافة التجاوزات واتخاذ قرارات حازمة حيالها وتوقيع العقوبات القانونية ضد أصحابها أو القائمين عليها بشكل فوري.

يأتي ذلك في إطار مجهودات المحافظة للتصدي لمخالفات مواعيد الإغلاق والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وكان "مصراوي" نشر مقطع فيديو يوضح حجم المخالفات في حي بولاق، وخاصة شارع همفرس، حيث رصد الفيديو مخالفات بالجملة، في ظل غياب تام للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

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