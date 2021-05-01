مصادر بـ"مصر للطيران" تكشف حقيقة سفر رحلات من وإلى الهند

11:55 م السبت 01 مايو 2021
مصادر بـ"مصر للطيران" تكشف حقيقة سفر رحلات من وإلى الهند

لا توجد رحلات للشركة إلى دولة الهند

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بشركة مصر للطيران، إنه لا توجد رحلات للشركة إلى دولة الهند، منذ الموجة الأولى لانتشار فيروس كورونا المستجد، مضيفة أن الشركة تسيّر رحلة واحدة للشحن الجوي من وإلى الهند، تقلع من مطار القاهرة الدولي كل 10 أيام.

وتشهد دولة الهند ارتفاعًا كبيرًا في عدد الإصابات اليومية بوباء كورونا المستجد، بالإضافة إلى ارتفاع حالات الوفاة، ويدرس العلماء السبب وراء الارتفاع الحالي في عدد الإصابات في الهند، وما إذا كانت وراءه سلالة متحورة يطلق عليها (بي.1. 617) تم رصدها أول مرة في البلاد.

مصر للطيران الهند وقف الرحلات فيروس كورونا

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