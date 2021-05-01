بعد انتهاء مهلة التجديد.. ما مصير تحصيل رسوم التأشيرات السياحية للأجانب إلى مصر؟

كتب- يوسف عفيفي:

طالب عدد من خبراء السياحة والعاملين في القطاع، بتحديد مصير تحصيل رسوم التأشيرات السياحية للأجانب القادمين إلى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان بعد انتهاء المهلة التي وافق مجلس الوزراء في 30 أبريل الماضي.

وأكد الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، عدم تلقي أي قرار من مجلس الوزراء بشأن تجديد أو مد فترة الإعفاء لتحصيل رسوم التأشيرات السياحية للأجانب القادمين إلى جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان، وذلك بعد انتهاء المهلة التي وافقت عليها الحكومة حتى 30 أبريل الماضي.

وطالب عبد اللطيف، في تصريحات لمصراوي، بالتمديد في ظل جائحة فيروس كورونا العالمية وفي ظل الخوف العالمي والأزمات والتهديد الوبائي، لافتاً إلى أن الجميع يرى المشكلات الجارية جراء هذه الجائحة.

وتابع عبداللطيف: نحن نحتاج السياحة بأي شكل وسيكون لها ميزة طيبة في هذا التوقيت وتنظر القرار من رئاسة مجلس الوزراء.

وأكد محمد نبيل مرشد سياحي، أن القطاع السياحي في حيرة شديدة بشأن رسوم التاشيرة أم سيتم مد فترة الإعفاء، وذلك بعد أن تلقى العديد من الاتصالات من السائحين بشأن رسوم التأشيرة.

وتساءل نبيل في تصريحات له، هل سيتم مد فترة الاعفاء أم أنها انتهت بنهاية شهر أبريل الماضي، لأنه حتى الآن لم تصدر أي قرارات بشأن رسوم التاشيرة هل سيتم مد فترة الإعفاء أم سيتم تحصيل رسوم بداية من يوم 1 مايو الحالي، مطالبا مجلس الوزراء بتحديد الموقف.

وكان مجلس الوزراء، قد وافق اعتماد مقترحات القطاع السياحي، والخاصة بسياسات الدعم والتحفيز خلال الموسم السياحي الشتوي، اعتباراً من 1 نوفمبر 2020، حتى 30 إبريل 2021، حيث تمت الموافقة على حزمة من القرارات غير المسبوقة

وتضمنت تلك الحوافز استمرار الإعفاء من سداد رسوم التأشيرة للسائحين الوافدين إلى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان حتى 30 إبريل 2021.