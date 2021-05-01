السيسي يوجّه بتوفير سيارة أجرة تعمل بالغاز الطبيعي لـ"عامل الدليفري"

مصراوي:

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير سيارة أجرة تعمل بالغاز الطبيعي ضمن مبادرة هدية الرئيس، لإسلام عمر، عامل الدليفري، الذي التقى به الرئيس خلال تفقده الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور والكباري بمنطقة شرق القاهرة.

كان الرئيس السيسى توقف خلال الجولة ليتحدث مع أسرة مصرية كانت تستقل دراجة بخارية تصادف تواجدها أثناء مروره، حيث هنأهم بمناسبة شهر رمضان المعظم، واستمع إلى أحوالهم المعيشية؛ حيث يعمل الشاب بمهنة "دليفري" ويسكن في منطقة "أربعة ونص" وشدد الرئيس عليهم بضرورة الالتزام بإجراءات الأمان حرصًا على سلامتهم.

وتضمنت جولة الرئيس تفقد أعمال التطوير في منطقة محيط مطار القاهرة الدولي مرورًا بشارع عبدالحميد بدوي وتقاطعه مع طريق الأتوستراد، امتدادًا إلى حي مدينة نصر، والذي يشمل توسعة تلك المحاور لتصبح بواقع 6 حارات مرورية لكل اتجاه، فضلاً عن إنشاء عدد من الكباري لتيسير الحركة المرورية، وتوسعة ورفع كفاءة الطرق الداخلية للأحياء السكنية المحيطة لتتكامل مع التطوير الكلي لشبكة الطرق بالمنطقة.

كما تفقد الرئيس شبكة الكباري والمحاور الرئيسية الجديدة التي تم تنفيذها في حي مدينة نصر، بما فيها كوبري الصاعقة وكوبري طريق النصر بجوار النادي الأهلي، والتي أنهت التكدس والازدحام الذي كان يعاني منه الحي وحققت الانسياب المروري المطلوب، وذلك بالتكامل مع سلسلة المحاور والكباري الأخرى الجديدة في مناطق وأحياء شرق القاهرة.