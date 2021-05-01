​محمد شبانة: مد الاشتراك في مشروع علاج الصحفيين حتى الخميس

كتب- مينا غالي:

أكد محمد شبانة الأمين العام لنقابة الصحفيين، أنه سيتم مد فترة الاشتراك في مشروع العلاج للزملاء الأعضاء بالجمعية العمومية لمدة 3 أيام، تعويضًا عن فترة الإجازات حيث كان مقررًا إغلاق الاشتراك بمشروع العلاج يوم الأحد من هذا الأسبوع وسيتم تعويض الأيام الثلاثة حيث سيمتد الاشتراك حتى الخميس المقبل كموعد أخير.

وناشد شبانة الزملاء الذين يرغبون في الاشتراك بالتوجه إلى مقر النقابة بداية من الثلاثاء المقبل وحتى الخميس لإنهاء كافة الإجراءات.