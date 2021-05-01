مناقشة المجموعة القصصة "نصف مرآة" لهويدا أبو سمك في "ميريت"

القاهرة- (أ ش أ):

كتب افتتاحية عدد مجلة ميريت لشهر مايو 2021 رئيس التحرير الشاعر سمير درويش تحت عنوان "عن القتل المقدس.. أن تقتل الناس باسم الدين الذي ينهى عن القتل"، ومنها: "الأصل أن الناس يتسابقون للحصول على أكبر مكاسب، ليس لأنفسهم فقط، بل لأولادهم وأحفادهم، وفي سبيلهم إلى ذلك يستخدمون كل ما يتاح من قوة دون أن تردعهم أفكار العدل والمساواة والرحمة، ودون أن يتعظوا من حدوث الأوبئة والحروب والفيضانات والزلازل والحرائق، فهذه الأشياء عارضة تجعل المرء يتوقف للحظة قبل أن يبدأ العدو مرة أخرى".

وفي باب "إبداع ومبدعون" تضمن ملف "رؤى نقدية" ستة مقالات: جسارات السرد والواقع الظلى اللقيط للدكتور أيمن تعيلب، أنثى ما قبل ليليث والشعرية المضادة للدكتور محمود فرغلي، لطفية الدليمي وتأنيث تاريخ السرد للناقد العراقي فاضل ثامر، الاتجاهات المعاصرة في الأدب العربي الحديث للأكاديمية الأردنية د. سناء الشعلان، التلقي الأدبي: من التجريد إلى الاستعمال للباحث المغربي محمد بوزكري، وشعرية الفضاء الذهني في "حدّث أبو هريرة قال" بقلم خيرة مباركي (من تونس).

وجرى تخصيص باب "نون النسوة" - هذا العدد - لمناقشة المجموعة القصصة "نصف مرآة" لهويدا أبو سمك، وتضمن مقالين: مخاتلات المرايا"، للشاعر والأكاديمي الجزائري د. فيصل الأحمر، آليات الخطاب النسوي ومفارقة التحولات للشاعر والباحث عبد الغفار العوضي، بالإضافة إلى قصتين لم يسبق نشرهما لهويدا أبو سمك بعنوان "القرية الملعونة"، و"المرآة".

ملف "الشعر" ضم (13) قصيدة للشعراء: عيد صالح، علي منصور، يحيى وجدي، عاطف عبد العزيز، فارس خضر، حسونة فتحي، ضياء الأسدي (من العراق)، أحمد الملا (من السعودية)، حسني منصور، نورا عثمان، سناء مصطفى، لما الحسنية (من سورية)، وأحمد سعيد.

وضم ملف "القصة" ثماني قصص لكل من: يحيى الشيخ (من العراق)، شيرين حسن يوسف، ناصر الحلواني، محمد بركة، غادة العبسي (فصل من رواية تصدر قريبًا عن روافد)، زهير كريم (من العراق)، لوريس فرح (سورية في النمسا)، ومحمد عبد الرازق.

وتضمن باب "تجديد الخطاب" مقالين: الأول للدكتور شريف يونس بعنوان "مسارات نقد الصحوة الإسلامية: رصد وتقييم"، والثاني للدكتورة فاطمة الحصي بعنوان "قراءة في فكر محمد أركون التربوي".

كما تضمن باب "حول العالم" ثلاث ترجمات، فقد ترجم د.عادل ضرغام مقالا كتبه الاسترالي ديفيد كادي بعنوان "الشكل المخفي: قصيدة النثر في الشعر الإنجليزي"، وترجم د. بهاء الدين محمد مزيد قصيدة للشاعر الأمريكي بيلي كولينز بعنوان "مدخل إلى الشعر"، كما ترجم إبراهيم سيد فوزي قصة للكاتبة الصينية ييون لي بعنوان "عالِم صواريخ".

وتضمن باب "ثقافات وفنون" حوارا أجراه سمير درويش مع د. أبو اليزيد الشرقاوي بعنوان: "الجامعة وسيط راكد ضد التصور العقلاني.. فضاء تقليدي يقوم على اجترار المعروف وإعادة تصنيفه!"، وفي ملف "آثار" مقال د. حسين عبد البصير بعنوان "المتاحف الرقمية"، وفي "رأي" مقال "الثقافة العربية وتنصيص الجنس" للدكتور جاسم محمد جاسم (من العراق).

وكتب الشاعر عبدالرحيم طايع عن الروائي والقاص طارق إمام في ملف "شخصيات"، وفي "حدث" كتب د. فوزي الشامي عن "موكب المومياوات الملكية.. ومكانة مصر عبر صورتين"، وفي "فن تشكيلي" كتبت صهباء بندق عن "سلفادور دالي.. نرجسية الذات وجنون اللوحة"، وتضمن ملف "كتب" مقالين: "المقترحات الجماليّة في "أحلام مورجان فريمان" لعمران عز الدين (من سورية)، وهل يمكن أن يكون للقراءة كل هذا السحر؟ لفراس حج محمد (من فلسطين).

يذكر أن لوحة الغلاف والرسوم الداخلية المصاحبة لمواد باب "إبداع ومبدعون" للفنان العراقي الكندي فؤاد حمدي (1962)، الرسوم المصاحبة لمواد باب "نون النسوة" للفنانة المصرية نعيمة الشيشيني (1929)، والصور الفوتوغرافية في بدايات الأبواب وفي ظهر الغلاف للفوتوغرافية المصرية سارة الإسكافي (1986).