"محدش أكبر من الدولة".. جهاز القاهرة الجديدة يعلق على تشميع كافيه التجمع (فيديو وصور)

08:49 م السبت 01 مايو 2021
"محدش أكبر من الدولة".. جهاز القاهرة الجديدة يعلق على تشميع كافيه التجمع (فيديو وصور)

تشميع مطعم التجمع

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الصفحة الرسمية لجهاز مدينة القاهرة الجديدة عبر موقع "فيسبوك"، صورًا من حملة متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمقاهي والمولات والمحال التجارية والتي تضمنت مطعم شهير تحت مسمى "بلكونة".

وقال جهاز المدينة، اليوم السبت: "محدش أكبر من الدولة.. وسيتم نشر التفاصيل لاحقًا".

وكانت قوة من قسم القاهرة الجديدة بمعاونة جهاز المدينة داهمت مقر الكافيه وشمعته لارتكابه بعض المخالفات.

وقال مصدر مسئول بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، إنه تم رفع عدادات الكهرباء الخاصة بأحد الكافيهات الشهيرة بمنطقة التجمع الأول، التابع لشقيق مذيعة شهيرة، مضيفًا أن ذلك جاء نتيجة إصدار جهاز القاهرة الجديدة قرارًا بتشميع المطعم ورفع عدادات على أن يقوم بمخاطبة الكهرباء بذلك.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل، مقطع فيديو يظهر فيه شخص قال إنه مالك الكافيه، وأحد رجال الشرطة أثناء ضبط المخالفات.

تشميع مطعم التجمع الخامس القاهرة الجديدة

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