مصدر بـ"الكهرباء" يعلق على رفع عدادات كافيه التجمع

كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسئول بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، إنه تم رفع عدادات الكهرباء الخاصة بأحد الكافيهات الشهيرة بمنطقة التجمع الأول، التابع لشقيق مذيعة شهيرة، مضيفًا أن ذلك جاء نتيجة إصدار جهاز القاهرة الجديدة قرارًا بتشميع الكافيه ورفع عدادات على أن يقوم بمخاطبة الكهرباء بذلك.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن الكافيه الذي تم تشميعه ليست عليه أي متأخرات، مضيفًا أن مالك الكافيه ملتزم بسداد فواتير الكهرباء المستحقة عليه حتى الشهر الجاري.

يذكر أن داهمت قوة من قسم القاهرة الجديدة بمعاونة جهاز المدينة مقر الكافيه وشمعته لارتكابه بعض من المخالفات.