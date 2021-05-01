حدث في 8 ساعات| 30 طن مساعدات عاجلة للهند.. وموعد تحسن الطقس



(مصراوي):

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية أبرزها توجيه الرئيس السيسي بإرسال مساعدات طبية عاجلة للهند، ورئيس الوزراء يتواصل مع المحافظين للاطمئنان على إجراءات مواجهة كورونا، وتفاصيل 7 ظواهر فلكية لشهر مايو 2021.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: