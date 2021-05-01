حدث في 8 ساعات| 30 طن مساعدات عاجلة للهند.. وموعد تحسن الطقس

06:50 م السبت 01 مايو 2021
حدث في 8 ساعات| 30 طن مساعدات عاجلة للهند.. وموعد تحسن الطقس

حدث في 8 ساعات


(مصراوي):

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية أبرزها توجيه الرئيس السيسي بإرسال مساعدات طبية عاجلة للهند، ورئيس الوزراء يتواصل مع المحافظين للاطمئنان على إجراءات مواجهة كورونا، وتفاصيل 7 ظواهر فلكية لشهر مايو 2021.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

عيد العمال الرئيس السيسي انتصار السيسي مصطفى مدبولي التأمين الصحي

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  • عاجل:بتوجيه من السيسي.. إرسال 30 طن مستلزمات وأجهزة طبية إلى الهند

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