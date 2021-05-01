الأزهر يدين منع إقامة صلاة التراويح بقوة السلاح في مساجد باليمن: مخالف لمبادئ الأديان

06:05 م السبت 01 مايو 2021
الأزهر يدين منع إقامة صلاة التراويح بقوة السلاح في مساجد باليمن: مخالف لمبادئ الأديان

أرشيفية

كتب- محمود مصطفى:

أعلن الأزهر الشريف، متابعة ما تداولته بعض وسائل الإعلام اليمنية، عن قيام بعض الأفراد والجماعات بمنع إقامة صلاة التراويح في بعض المساجد بقوة السلاح، دون اكتراث لحرمة الشعائر الدينية في شهر رمضان المبارك، أو احترام للمبادئ الشرعية التي تنص على احترام حق العبادة وحق حماية دور العبادة، وممارسة الشعائر الدينية، ونبذ كل عمل يفرض على الناس مذهبًا دينيًّا معينًا أو فكرًا محددًا أو مظهرًا واحدًا للعبادة.

وأعرب الأزهر الشريف من واقع مسئوليته الإسلامية العالمية، عن إدانته بشدة هذا العمل المخالف لمبادئ الأديان، والمناهض للمواثيق الدولية كافة، التي توجب احترام حرية العقيدة وحماية دور العبادة، وتكفل حق ممارسة الشعائر الدينية، ويدعو الأزهر الجميع لمنع تلك الممارسات العنصرية البغيضة حتى يعم الأمن وينتشر السلام في كل ربوع الدنيا.

اليمن الأزهر منع الصلاة الحوثيون

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