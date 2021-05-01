بتوجيه من السيسي.. إرسال 30 طن مستلزمات وأجهزة طبية إلى الهند

05:26 م السبت 01 مايو 2021
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كتب- أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إرسال 30 طنًا من الأجهزة والمستلزمات الطبية إلى دولة الهند لمساندتها في التصدي لوباء فيروس كورونا، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تجهيز تلك الشحنة، حيث تبلغ 300 أسطوانة أكسجين، 20 جهاز تنفس صناعي، 100 سرير طبي، 20 جهاز رسم قلب، 30 جهاز صدمات كهربائية، 50 مضخة محاليل، و50 سرنجة محاليل.

وأشار مجاهد إلى أنه سيتم إرسال تلك الشحنة بالتعاون مع القوات المسلحة المصرية لدعم دولة الهند خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا بعد انتشار الوباء وزيادة عدد الإصابات والوفيات.

وأكد مجاهد حرص مصر على مساعدة دول العالم وقت الأزمات في إطار دورها الريادي، حيث أرسلت مصر مساعدات طبية ووقائية للصين وإيطاليا في بداية جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى إرسال المساعدات لعدد من الدول العربية والأفريقية.

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