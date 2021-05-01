السيدة انتصار السيسي: تحية لكل عمال مصر في كل مكان وموقع

(مصراوي):

وجهّت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، تحية لكل عمال مصر في كل مكان وكل موقع، بمناسبة عيد العمال.

وكتبت السيدة انتصار السيسي، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "نحتفل اليوم بعيد العمال الذي يجسد قيمة العمل وما يقدمه عمالنا من عطاء وتضحيات من أجل إعلاء وطنهم، تحية لكل عمال مصر في كل مكان وكل موقع، فأنتم ركيزة مصر الأساسية وسبيلها لتحقيق مستقبل أفضل لحياة كريمة لكل مواطن".