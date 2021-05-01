رئيس الوزراء يتواصل مع المحافظين للاطمئنان على إجراءات مواجهة كورونا

04:18 م السبت 01 مايو 2021
رئيس الوزراء يتواصل مع المحافظين للاطمئنان على إجراءات مواجهة كورونا

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- مصراوي:

حرص رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال تواصله مع المحافظين اليوم، على الاطمئنان على الإجراءات المتبعة من جانبهم لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وموقف توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وأرصدة الأكسجين الطبي، خاصة في محافظات الصعيد، والمحافظات التي تشهد ارتفاعاً في أعداد المصابين بكورونا.

وشدد رئيس الوزراء في تكليفاته للمحافظين، على ضرورة التطبيق الصارم بمنتهى الحزم، للإجراءات الاحترازية خاصة في الأماكن العامة، مثل المولات، والمطاعم، والكافيهات، وعدم التهاون في منع "الأرجيلة" بكل الكافيهات والمقاهى، موجهاً بضرورة الاستمرار في تطبيق القرار الساري بمنع أية فعاليات أو تجمعات كبيرة، وإغلاق المتنزهات، والحدائق، والشواطئ في أجازة شم النسيم.

طالب الدكتور مصطفى مدبولي، المواطنين بضرورة الحرص على الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية وخاصة ارتداء الكمامة وتجنب التجمعات، بما يسهم في الحد من انتشار الوباء ، والسيطرة على تزايد أعداد الإصابات، مؤكداً أن حفاظ الفرد على سلامته يقي المجتمع ككل.​

مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فيروس كورونا جائحة فيروس كورونا

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