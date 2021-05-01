بالصور.. تشييع جثمان "محمد وهب الله" من مسجد عمرو بن العاص إلى مثواه الأخير

كتب- يوسف عفيفي:

شيعت قيادات الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، ظهر اليوم، من مسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة، جثمان القيادي العمالي محمد وهب الله، إلى مثواه الأخير.

وللراحل محمد وهب الله، العديد من الإسهامات في مجال العمال والعمل النقابي، حيث بدأت رحلته منذ أكثر من 20 عاما في العمل النقابي، واستطاع عضو مجلس النواب السابق، ووكيل لجنة القوى العاملة السابق، وأمين عام الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، والمسؤول في عدد من المواقع النقابية العربية والدولية، أن يقدم دورًا بارزًا خلال عمله التشريعي لمصلحة العمال، فقد ساهم في قانون الخدمة المدنية، وكذلك قانون التنظيمات النقابية، وقانون التأمينات الاجتماعية الذي صدر في نهاية عام 2019، وله العديد من المناقشات في مشروع قانون العمل المتواجد الأن في مجلس النواب.

وكان الإتحاد العام لنقابات عمال مصر قد نعي فقيده في بيان أكد خلاله أنه تلقى هذا النبأ ببالغ الحزن والأسى والوجع نظرا لما يمتلكه "الفقيد" من تاريخ وطني كبير خاض خلاله رحلة عطاء متميزة دفاعاً عن الحقوق المشروعة للعمال، ودفاعاً عن الوطن، ومارس كل الآليات في مجاله النقابي والعمالي من أجل توعية العمال والحفاظ على حقوقهم، باعتبارهم جنود الإنتاج الذي ساندوا الدولة بوعي وقت الأزمات والمحن.