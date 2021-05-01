يحافظ على كرامة المرأة.. برلمانية تشيد بتغليظ عقوبة الختان

كتب- نشأت علي:

قالت النائبة هند رشاد، إن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات في ما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث، بعقوبات تصل إلى السجن المشدد، الهدف منها مواجهة ظاهرة ختان الإناث؛ وهي من أبشع الظواهر الاجتماعية، خصوصًا أن جريمة الختان تمثل انتهاكًا لحرمة الجسد الذي لا يجوز المساس به في غير دائرة الحق؛ وهو ما يؤثر سلبًا على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم بها المجتمع.

وشددت رشاد، خلال بيان لها اليوم السبت، على ضرورة أن يكون هناك المزيد من الحملات الإعلامية والتثقيفية للمواطنين، على أن يكون لكل المؤسسات؛ وفي المقدمة منها المؤسسات الدينية، دور في هذا الأمر، خصوصًا أن تغليظ العقوبة لن يكون هو الحل النهائي لهذه الأزمة والكارثة، ما لم يكن هناك اقتناع من قِبل المواطنين أنفسهم بعدم الإقبال على هذه المسألة وتغيير بعض الموروثات الثقافية.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أهمية أن يكون أيضًا لنقابة الأطباء دور توعوي في هذه المسألة؛ خصوصًا أن هذه الجريمة تسبب الأضرار الجسدية للمرأة طوال حياتها، وتنطلق من مفاهيم مغلوطة يجب تصحيحها من خلال حملات مصاحبة لهذه التعديلات، كما تمثل هذه المسألة انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.

واستكملت رشاد: "القانون في شكله الجديد يأتي في إطار الحفاظ على كرامة المرأة"، داعية إلى أهمية الدور الديني في التوعية بأن هذه الظاهرة ليست لها علاقة بالجانب الديني، مع دفع المجالس القومية المتخصصة لحملات التوعية المجتمعية، ومن ثم هذه القضية تتطلب وعيًا مجتمعيًّا، إلى جانب تغليظ العقوبة في نفس الوقت للقضاء عليها؛ لما ترتب عنها من آثار سلبية على المجتمع المصري.

وكانت الجريدة الرسمية نشرت قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتصديق على القانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والتي تتضمن تغليظ عقوبة ختان الإناث.