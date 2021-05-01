طوارئ وإيقاف الإجازات.. "الزراعة" تكشف كيف استعدت لاحتفالات شم النسيم

02:15 م السبت 01 مايو 2021
طوارئ وإيقاف الإجازات.. "الزراعة" تكشف كيف استعدت لاحتفالات شم النسيم

السيد القصير وزير الزراعة

كتب- أحمد مسعد :

قال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن وزارة الزراعة متمثلة في الهيئة بمختلف قطاعاتها أصدرت قرارًا بوقف الإجازات والراحات للأطباء البيطريين بمختلف محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى تكثيف حملات التفتيش على الشوادر والمحلات والمطاعم لضبط رنجة فاسدة أو فسيخ غير مطابق للمواصفات.

وأضاف محمود، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، أنه تم إعلان حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد بجميع مديريات الطب البيطري بمحافظات الجمهورية، لاستقبال أعياد القيامة وشم النسيم، وتشديد الرقابة على المجازر وأسواق اللحوم، لافتًا إلى تنسيق هذه الحملات مع مباحث التموين والجهات المعنية.

ولفت رئيس هيئة الخدمات البيطرية إلى المرور على المطاعم والمحلات ذات الأصل الحيواني والفنادق؛ لضبط أية حالات مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالف.

ونوه محمود بأن الحملات تكون مفاجئة ولا تقتصر على المحلات فقط؛ بل على الأسواق من خلال فحص سلامة المنتج وهويته وترخيص إنتاجة، مؤكدًا تطبيق القانون وتحويل المخالفين إلى النيابة العامة وإغلاق المحلات.

وأشار رئيس هيئة الخدمات إلى أن الهدف من هذه الحملات هو حماية المواطنين من مخاطر تداول منتجات فاسدة، مضيفًا أن الهيئة في صدد إعلان عدد من النصائح قبل الشراء.

وزارة الزراعة احتفالات شم النسيم عبد الحكيم محمود إيقاف الإجازات

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