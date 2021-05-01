المتر بــ200 ألف جنيه.. الإسكان تعلن استكمال بيع المحلات التجارية بالعاصمة الإدارية

كتب- محمد عبدالناصر:

تستأنف وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، بيع المحلات التجارية بالعاصمة الإدارية بعد قرار تعليق جلسات جراء المزايدات بجميع المدن الجديدة في 18 يناير الماضي.

الطرح الجديد يشمل بيع 18 محلا تجاريا وصيدلتين بمساحات تتراوح من 32 إلى 95 مترا، بالسوق التجاري بالمجاورتين الأولى والثامن بالحي السكني الثالث بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك يوم الثلاثاء 1 / 6 المقبل.

ويتم بيع المحلات بنظام المزاد العلني، حيث يتم سداد تأمين دخول المزاد 25 ألف جنيه لكل محل أو صيدلية في موعد غايته جلسة المزاد.

وعن نظام السداد، يتم استكمال سداد نسبة 10% بجانب 1.5% مصاريف إدارية ومجلس أمناء من القيمة البيعية الإجمالية فور رسو المزاد على المشترى، كما يتم سداد 5% من القيمة الإجمالية بع شهر من رسو المزاد وقبل الاستلام.

ويتم استكمال سداد القيمة بالكامل خلال فترة لا تجاوز 3 أشهر من الترسية، أو سداد ثمن المحل على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ رسو المزاد مضافا إليها عائد يعادل الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري، وقت السداد، على أن يستحق القسط الأول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ جلسة المزاد، مع قيام العميل بتحرير شيكات آجلة بقيمة الأقساط والفوائد باسم الجهاز قبل الاستلام.

وسجل سعر أعلى متر 201 ألف جنيه، لنشاط الصيدلية، أما المحلات التجارية الخاصة بأنشطة الفاكهة والخضار والأسماك ومخبز بلدي تراوح سعر المتر بين 115 ألفا وحتى 125 ألف جنيه، وذلك في أول مزاد بالعاصمة الإدارية والذي عقد ديسمبر الماضي.

كما تراوح سعر المتر بين 85 ألف جنيه و108 آلاف للمحلات بأنشطة أدوات منزلية وكهربائية، وسوبر ماركت ومخبز أفرنجي.