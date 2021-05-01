في إطار حملة "ابدأ مستقبلك".. "التعليم" تمدد تعاونها مع "التخطيط" وجامعة ميزوري الأمريكية

كتب- أسامة علي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان لها اليوم السبت، تمديد اتفاقية تعاون مشتركة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وجامعة ميزوري الأمريكية، في إطار حملة "ابدأ مستقبلك" على مستوى المدارس ضمن برنامج رواد 2030.

وتهدف الحملة إلى تنمية ثقافة ريادة الأعمال وفكر العمل الحر؛ حيث يهدف برنامج الحملة إلى دعم وحث وإثراء ثقافة ريادة الأعمال من خلال المشاركة والتحفيز والأنشطة الدقيقة التي تم تصميمها بعناية لتناسب المرحلة العمرية للطلاب، وذلك لتشجيعهم على التوعية وتنمية الفكر الريادي وبناء فريق العمل وحل المشكلات وتوليد الأفكار وبناء الثقة في الذات والقدرات، وذلك كله بأسلوب مبسط لا يشعر التلميذ معه أنه يتعلم بأساليب تقليدية بعيدة تمامًا عن الحفظ والتلقين.

ويقوم مشروع رواد 2030 بتدريب معلمي المرحلة الإعدادية في جميع محافظات الجمهورية على منهج ريادة الأعمال لتنفيذه في المدارس مع طلاب المرحلة الإعدادية، كمرحلة أولى لتشمل الحملة على مدار عامين جميع مراحل التعليم ما قبل الجامعي.

ويتم تنفيذ البرنامج في المدارس عن طريق جلسات، تقدر فترة كل جلسة (90 دقيقة) بإجمالي سبع جلسات على مدار العام الدراسي؛ وهي عبارة عن ألعاب وأنشطة مصممة بهدف تنمية فكر ريادة الأعمال، مع إعطاء فرصة لاكتشاف القدرات الخاصة لهؤلاء الطلاب من خلال بطاقات الملاحظة لدى مقدمي الخدمة وقياس الأثر.

وتعمل الحملة على رفع كفاءة 300 مسؤول في مجال ريادة الأطفال من خلال برنامج جامعة ميزوري، وكذلك رفع كفاءة معلمي الأنشطة في ذات مجال ريادة الأعمال وموجهي العموم، ليبلغ إجمالي المستفيدين في المرحلة الأولى 1875 متخصصًا في مجال دعم ريادة الأعمال بالمدارس.

وتم افتتاح معرض لأعمال الطلاب المشاركين في حملة "ابدأ مستقبلك" في محافظات (الشرقية- المنوفية- الدقهلية).