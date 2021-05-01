رئيس مصلحة الري يكشف عن خريطة عمل موسم أقصى الاحتياجات

كتب- أحمد مسعد :

قال المهندس شحتة إبراهيم، رئيس مصلحة الري بوزارة الموارد المائية والري، إن الوزارة استعدت لموسم أقصى الاحتياجات؛ حيث تم تخصيص مبلغ 520 مليون جنيه لأعمال التطهيرات وصيانة شبكات الترع، مشيرًا إلى تنفيذ أعمال تطهيرات بمكعب (4,97) مليون متر مكعب حتى 21/4/2021.

وأضاف إبراهيم، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، اليوم السبت، أنه تم تنفيذ أعمال نزع حشائش للترع بأطوال (49,22 ) ألف كيلومتر طولي حتى مخلفات ناتج التطهير بمكعب (1,58) مليون متر مكعب، لافتًا إلى تنفيذ أعمال صيانة الأعمال الحديدية (بوابات- بدالات- هدارات).

وأكد رئيس مصلحة الري تطهير مخرات سيول بعدد 117 مخر سيل، وإجمالي أطوال 312 كيلومترًا، بتكلفة إجمالية 3 ملايين جنيه، بالتنسيق مع إدارات الصيانة الوقائية والورش بالمحافظات.

ولفت شحتة إلى تنفيذ، خلال فترة أقل الاحتياجات، أعمال صيانة لشبكة الترع والأعمال الصناعية عليها، بتكلفة إجمالية 8,667 مليون جنيه.

وأشار رئيس المصلحة إلى الدفع بلجان للمرور على الترع بجميع الإدارات لمتابعة والتأكد من جاهزيها لاستقبال التصرفات المتوقعة خلال موسم أقصى الاحتياجات وكلفت اللجان بالمرور على الترع ومحطات الخلط والأعمال.

جدير بالذكر أن الوزارة تقوم حاليًّا بالمشروع القومي لتأهيل الترع والذي له مردوده الإيجابي؛ فقد تم تنفيذ ما يقرب من ١٦٠٠ كم من المرحلة الأولى المقدر لها 7000 كم من الترع المتعبة، حيث تم تشكيل لجان للمرور على الأعمال التي قامت الإدارات بتنفيذها خلال فترة أقل الاحتياجات؛ حيث تم التأكد من مطابقة الاشتراطات والمواصفات الفنية وموافقتها مع البرنامج الزمني المقرر.