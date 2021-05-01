محافظ القاهرة يوجه بتشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا خلال احتفالات الأقباط

12:22 م السبت 01 مايو 2021
محافظ القاهرة يوجه بتشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا خلال احتفالات الأقباط

خالد عبدالعال محافظ القاهرة

كتب- محمد نصار:

وجه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء برفع درجة الاستعداد لاستقبال أعياد الأخوة الأقباط وشم النسيم وتكثيف الحملات على مدار اليوم لمتابعة الالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

كما وجه محافظ القاهرة، بمتابعة غلق جميع الحدائق العامة والمتنزهات ومنع إقامة أي تجمعات أو احتفالات أو فعاليات جماهيرية، والتعامل بكل حسم مع الكافيهات والمقاهي والمولات التجارية التي تخالف قرارات الدولة الخاصة بالمواعيد الصيفية والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وغلقها على الفور.

وطالب محافظ القاهرة، مديرية الصحة بالتنسيق مع مديريتي التموين والطب البيطري لاتخاذ كافة التدابير الوقائية بمناسبة شم النسيم وأعياد الربيع مع تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق خاصة أماكن عرض اللحوم والدواجن المجمدة ومحلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة بجميع أنواعها والمخابز ومنافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين والأسواق للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات والبضائع المعروضة للاستهلاك وضبط السلع المخالفة وغير الصالحة حفاظا على الصحة العامة للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد محافظ القاهرة، على أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على تلقي بلاغات المواطنين عن أي مخالفات على مدار 24 ساعة عن طريق الخط الساخن 15496، والأرقام: 23901236، و23907147، و23912136 لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين على الفور.

وطالب محافظ القاهرة المواطنين بالالتزام بالقرارات والتوجيهات الصادرة من الدولة للحفاظ على سلامتهم وصحتهم والالتزام بارتداء الكمامات الطبية وقواعد التباعد الاجتماعي والاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية واتباع الاحتياطات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا خاصة خلال هذه المرحلة التي تشهد تزايدًا متسارعًا في تسجيل أعداد المصابين.

خالد عبدالعال مواجهة كورونا فيروس كورونا المولات التجارية المقاهي

الخبر التالى:

رئيس مصلحة الري يكشف عن خريطة عمل موسم أقصى الاحتياجات
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 226531

    عدد المصابين

  • 170008

    عدد المتعافين

  • 13278

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 151093581

    عدد المصابين

  • 128421128

    عدد المتعافين

  • 3178093

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:أسعار الذهب في مصر تواصل الارتفاع خلال تعاملات اليوم السبت

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا