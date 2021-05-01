بمرتبات تنافسية وشروط.. ما الوظائف المتاحة بمدارس النيل؟
كتب- أسامة علي:
أعلنت مدارس النيل المصرية، في بيان لها اليوم السبت، حاجتها إلى شغل جميع الوظائف (الإدارية والخدمات المساعدة) بمرتبات تنافسية وميزات نقدية وتنمية مهنية للتخصصات كافة.
وبحسب الإعلان يأتي ذلك في مدارس النيل المصرية، فروع: (أكتوبر - الشيخ زايد - السادات - العبور - الياسمين - الأندلس - بورسعيد - دمياط الجديدة - المنيا - أسيوط الجديدة - قنا - طيبة الجديدة - بمحافظة الأقصر - أسوان الجديدة - الشروق).
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