بمرتبات تنافسية وشروط.. ما الوظائف المتاحة بمدارس النيل؟

10:53 ص السبت 01 مايو 2021
بمرتبات تنافسية وشروط.. ما الوظائف المتاحة بمدارس النيل؟

مدارس النيل المصرية

كتب- أسامة علي:

أعلنت مدارس النيل المصرية، في بيان لها اليوم السبت، حاجتها إلى شغل جميع الوظائف (الإدارية والخدمات المساعدة) بمرتبات تنافسية وميزات نقدية وتنمية مهنية للتخصصات كافة.

وبحسب الإعلان يأتي ذلك في مدارس النيل المصرية، فروع: (أكتوبر - الشيخ زايد - السادات - العبور - الياسمين - الأندلس - بورسعيد - دمياط الجديدة - المنيا - أسيوط الجديدة - قنا - طيبة الجديدة - بمحافظة الأقصر - أسوان الجديدة - الشروق).

masrawydotcom_1 مدارس النيل المصرية الوظائف الإدارية الوظائف المتاحة بمدارس النيل مرتبات تنافسية

الخبر التالى:

مزيد من ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس أسبوع كامل
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 226531

    عدد المصابين

  • 170008

    عدد المتعافين

  • 13278

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 151093581

    عدد المصابين

  • 128421128

    عدد المتعافين

  • 3178093

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:مزيد من ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس أسبوع كامل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا