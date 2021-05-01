بعد منح فرصة أخيرة.. ما مصير الممتنعين عن تقديم طلبات التحويل لحاجزي شقق الإسكان؟

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح باب قبول طلبات التحويل للحاجزين ممن هم خارج أولوية (المدن/ المراكز) التي لا تتوافر بها وحدات سكنية حالياً، أو التي يوجد بها وحدات جار تنفيذها ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي لمُنخفضي الدخل، بعدد من الإعلانات، وذلك ابتداء من يوم الأربعاء المقبل 5/5/2021، وحتى يوم الإثنين الموافق 31/5/2021.

وأوضح وزير الإسكان، أنه يتم التحويل للعملاء الحاجزين بالإعلانات التالية (الإعلان الثامن "الكراسة الحمراء/مراحل التشطيب – الزرقاء/تحت الإنشاء" - الإعلان التاسع - الإعلان الحادي عشر - الإعلان الثاني عشر - الإعلان الثالث عشر - الإسكان القومي من 2005 : 2009 - النقابات "محدودي الدخل")، وذلك للتحويل إلى المشروعات المتوافر بها فائض وحدات، على أن تكون الوحدة بنفس السعر (سواء داخل نطاق المحافظة أو محافظة مجاورة للمحافظة المُتقدم عليها).. وكذلك بشرط انطباق شروط الحجز عليهم.

وأكدت مى عبدالحميد، أن عدم تقدم الحاجزين - ممن هم خارج أولوية الوحدات المتوفرة حالياً والوحدات الجاري تنفيذها بكل من (المدن/ المراكز) التى لا تتوافر بها وحدات سكنية - بطلباتهم خلال المُهلة المعلن عنها فإن ذلك سيُعد عدولاً عن الاستمرار فى الحجز، ويعتبر الحجز لاغياً، ويلتزمون باسترداد مبلغ مُقدم جدية الحجز الخاص بالوحدة السكنية.

وأشارت إلى أنه على من يرغب في مزيد من التفاصيل أو طرح أى تساؤل أو استفسار، الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز خدمة عملاء الصندوق: 5999 – 5777 – 1188 من أي تليفون محمول ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً – خلال شهر رمضان المُبارك – طوال أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت.