لمواجهة كوورنا.. إغلاق جميع الحدائق والمتنزهات والشواطىء بالمدن الجديدة بإجازة شم النسيم

10:48 ص السبت 01 مايو 2021
لمواجهة كوورنا.. إغلاق جميع الحدائق والمتنزهات والشواطىء بالمدن الجديدة بإجازة شم النسيم

عاصم الجزار وزير الإسكان

كتب- محمد عبدالناصر:

كلف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإغلاق جميع الحدائق والمتنزهات والشواطىء بالمدن الجديدة بإجازة شم النسيم، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا".

وشدد الوزير على رؤساء أجهزة المدن الجديدة، ضرورة رفع درجة الاستعداد، خلال فترة الإجازات الحالية، وتنظيم حملات مفاجئة على المولات والمطاعم والكافيهات والمقاهى، للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء، الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، والتعامل بشدة وحسم مع أى مخالفات، سواء عدم ارتداء الكمامة، خاصة فى وسائل النقل الجماعى، أو تقديم "الأرجيلة".

وأكد الدكتور عاصم الجزار أن الهدف من تطبيق هذه الإجراءات، هو العمل على الحد من انتشار الإصابات، مشددا على أصحاب المولات والمقاهى والكافيهات ضرورة الالتزام، وإلا ستطبق الغرامات، وبعدها غلق المنشآت المخالفة.

عاصم الجزار إغلاق الحدائق الشواطىء المدن الجديدة إجازة شم النسيم

الخبر التالى:

بمرتبات تنافسية وشروط.. ما الوظائف المتاحة بمدارس النيل؟
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 226531

    عدد المصابين

  • 170008

    عدد المتعافين

  • 13278

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 151093581

    عدد المصابين

  • 128421128

    عدد المتعافين

  • 3178093

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:مزيد من ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس أسبوع كامل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا