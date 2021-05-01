72 ساعة حرجة.. حزمة قرارات حكومية لتجنب انتشار كورونا

كتب- محمد نصار:

وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المحافظات برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال أعياد الربيع وشم النسيم والعطلات الرسمية التي أعلنتها الحكومة وتبدأ من اليوم السبت وحتى الاثنين المقبل، والالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

كما وجه وزير التنمية المحلية، المحافظين بغلق جميع الحدائق العامة والمتنزهات وأماكن تجمعات المواطنين ومنع إقامة أي تجمعات أو احتفالات أو فعاليات جماهيرية، والتعامل بكل حسم مع المخالفين من أصحاب الكافيهات والمقاهي والمولات التجارية التي تخالف قرارات الحكومة الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة "كورونا"، وغلقها فورا.

وشدد اللواء محمود شعراوي، على أهمية التنسيق الكامل بين كافة القطاعات والمديريات الخدمية بالمحافظات وعلى رأسها الصحة والتموين والطب البيطري لاتخاذ كافة التدابير الوقائية بمناسبة شم النسيم وأعياد الربيع، مشيرا إلى ضرورة تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق خاصة أماكن عرض اللحوم والدواجن المجمدة ومحلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة بجميع أنواعها والمخابز ومنافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين والأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات والبضائع للاستهلاك الآدمي، وضبط السلع المخالفة وغير الصالحة حفاظا على الصحة العامة للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وطالب شعراوي، باستمرار الحملات على المقاهي والكافيهات والمطاعم لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حزم وصرامة، والالتزام بتطبيق القرار الخاص بالمواعيد الصيفية لغلق المحال والمطاعم والمولات التجارية والورش.

وأكد اللواء محمود شعراوي، على الاستمرار في غلق جميع الشواطئ في المحافظات الساحلية خلال شم النسيم، حفاظا على سلامة المواطنين ومنعا لانتشار فيروس كورونا.

وطالب الوزير بضرورة التنبيه على القيادات المحلية من رؤساء الأحياء والمدن والمراكز والوحدات المحلية بالمرور على مدار اليوم لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنع تجمعات المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقال اللواء محمود شعراوي، إن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة وغرف عمليات المحافظات تتابع الموقف في كافة المراكز والمدن والقرى على مدار الساعة مع الجهات المعنية، كما تتلقى الوزارة أية شكاوى بشأن عدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على مبادرة "صوتك مسموع" من خلال الخط الساخن (15330) أو رقم الواتس آب (01150606783) أو من خلال صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك (اضغط هنا).

وناشد وزير التنمية المحلية، المواطنين في كافة المحافظات الالتزام بالقرارات والتوجيهات الصادرة من الدولة للحفاظ على سلامتهم وصحتهم وتوخي الحذر وارتداء الكمامات الطبية والالتزام بالتباعد الاجتماعي والاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية واتباع الاحتياطات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، وخاصة خلال هذه المرحلة التي تشهد تزايدًا متسارعًا في تسجيل أعداد المصابين.

وأكد اللواء محمود شعراوي، على تكثيف أعمال رفع المخلفات والقمامة لتحسين مستوى النظافة واستغلال أيام الإجازات الرسمية في ذلك لمنع أي تراكمات كبيرة للقمامة.