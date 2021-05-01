مصدر: لا صحة حول ضبط بائع متجول بقطار الصعيد لقيامه بشد بلف الطوارئ

03:25 ص السبت 01 مايو 2021
مصدر: لا صحة حول ضبط بائع متجول بقطار الصعيد لقيامه بشد بلف الطوارئ

أرشيفية

القاهرة- (أ ش أ):
أكد مصدر مطلع عدم صحة ما تم تداوله على بعض المواقع الإليكترونية بشأن القبض على بائع متجول بقطار الصعيد كاد أن يتسبب فى كارثة لقيامه بشد بلف الطوارئ وتوقف قطار (الإسكندرية/الأقصر) عقب الخروج من محطة سكك حديد أبو قرقاص بالمنيا بنحو 100 متر.

وأشار إلى أنه بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أن الخدمات الأمنية بالقطار قامت بضبط (بائع متجول) بالعربة الثالثة من تشكيل القطار بالتزامن مع حدوث عطل بالقطار (سقوط بلف الهواء- عطل بالفرامل) بعد التحرك من المحطة المشار إليها.

وبمراجعة سائق القطار المشار إليه، أفاد بعدم صحة الواقعة المشار إليها، وأكد أن سبب العطل الرئيسى هو سقوط بلف الهواء للجرار "عطل بالفرامل"؛ حيث قام بإصلاح العطل ورد البلف ما نتج عنه حدوث تجاوز بالقطار نحو 20 دقيقة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

بائع متجول قطار الصعيد لف الطوارئ محطة سكك حديد
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