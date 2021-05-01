القوى العاملة: تعيين 600 شاب واستخراج 603 شهادات قياس مستوى المهارة بالمنيا

كتب- أحمد مسعد:

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين 614 شابًا في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، بمحافظة المنيا، بينهم شابان من ذوي الإعاقة، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من بين راغبي العمل المسجلين بهذه المكاتب وعددهم 2362 شابًا، وتوفير 2910 فرص عمل، فضلًا عن استخراج 603 شهادات قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة الحرفة.

وقال الوزير إن مديرية القوى العاملة في المنيا، قامت في مجال التدريب المهني، بتقييم 14 دورة تدريبية بمراكز التدريب المهني التابعة للمديرية، ووحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرى المحافظة استفاد منها 300 متدرب.

وقال وليد الإمام مدير المديرية، في تقريره الشهري للوزير، إنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر مارس الماضي بالتفتيش على 460 منشأة، فضلًا عن القيام بـ8 حملات تفتيشية، وأسفر عنها تحرير 159 محضر سلامة وصحة مهنية و11 حالة إغلاق إداري و34 ندوات توعية (إعرف - إحمي نفسك)، فضلاً عن بحث 37 شكوى من خلال المكاتب التابعة للمديرية.

وفي مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً ، قامت المديرية بصرف 17 منحة مولود جديد بإجمالي 34 ألف جنيه، و6 منح زواج بـ18 ألف جنيه، و3 منح وفاة أقارب من الدرجة الأولي بمبلغ 6 آلاف جنيه، بالإضافة إلى صرف 50 ألفًا و615 جنيهًا للرعاية الصحية (علاج - عمليات جراحية صغرى) لـ11 عاملاً من المسجلين بالإدارة.

أما عن مجال التفتيش العمالي، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 1101 منشأة دوري وحملات يعمل بها 3239 عاملاً، وأسفر التفتيش عن تحرير 181 محضر مخالفة لقانون العمل، كما تلقت المديرية 34 شكوى عمالية، تم تسوية 2 منها، وإحالة 14 للمحكمة العمالية، وحفظ شكوتين، و16 شكوى أخرى ما زالت تحت البحث.