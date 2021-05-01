برلماني يتقدم بطلب إحاطة لوزير الصحة بشأن أزمة تكليف الصيادلة

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجّه إلى الدكتورة ھالة زاید، وزیرة الصحة والسكان، بشأن أزمة تكلیف الصیادلة وحرمان نحو 18 ألف خريج من التكليف الحكومي.

وقال النائب في بيان له: "فوجئ خريجوا دفعتي 2018 و2019 بكليات الصيدلة، بعدم تكليفهم للعمل الحكومي هذا العام، بسبب الشروط الجديدة التي أتبعتها الوزارة، وفي مقدمتها الاختيار بناء على مستوى التقدير الحاصل عليه كل خريج، حيث تم تكليف الحاصلين على تقدير امتياز وجيدًا جدًا فقط، الأمر الذي تسبب في تلقي نحو 11 ألف خريج خطاب التكليف الحكومي من أصل 29 ألف، وبذلك تم حرمان ما يقرب من 18 ألف خريج كان ينتظر التكليف الحكومي".

وتسائل زين الدين: "ما سبب تغيير شروط تكليف الصيادلة بشكل مفاجئ؟، ولماذا لم يتم إعلان من قبل حتى ينتبه الطلاب قبل التحاقهم بكليات الصيدلة؟".

وأكد زين الدين، أن وزارة الصحة ليس لها الحق في تغيير شروط تكليف الصيادلة بشكل مفاجئ، قائلًا: "كان من الأفضل الإعلان عن تلك الشروط مع تحدد موعد لتطبيقها على خريجي كليات الصيدلة بعد خمس سنوات، بحيث يكون طالب الصيدلة على علم بتلك الشروط قبل الالتحاق بالكلية، ويكون متحملًا لقراره".

وشدد عضو مجلس النواب، ضرورة تفعيل مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين خريجي كليات الصيدلة، في الدفعات السابقة ودفعتي 2018 و2019 حيث كان تكليف الدفعات السابقة لجميع الخريجين دون تمييز.

وطالب النائب محمد زين الدين، وزارة الصحة، بإعادة النظر في شروط تكليف الصيادلة، ووضع خطة زمنية لتنفيذ أي مقترحات جديدة، خصوصا وأن الشروط الجديدة تهدر حقوق الخريجين الذين التحقوا بكليات الصيدلة وفقًا لنظام التكليف.

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