النيران التهمت 4 طوابق.. مطرانية الجيزة تكشف تفاصيل حريق كنيسة العمرانية
كتب- مينا غالي:
أعلنت مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالجيزة، أنه في يوم الجمعة، شب حريق في كنيسة رئيس الملائكة سوريال والشهيد مارمينا بالعمرانية، في تمام التاسعة مساء بعد الانتهاء من صلوات الجمعة العظيمة.
وأوضح الأنبا ثيؤدوسيوس أسقف وسط الجيزة في بيان له، أنه تم إبلاغ الأجهزة المعنية وأرسلوا سيارات الإطفاء، فيما ساعد أهالي المنطقة رجال الإطفاء في السيطرة على الحريق.
وأضاف أن الحريق أسفر عن بعض حالات الاختناق بين من شاركوا في الإطفاء وتم نقلهم إلى المستشفى، ولكن النيران التهمت كافة محتويات الكنيسة في الأربعة طوابق.
وتقوم الأجهزة المعنية بالفحص للوقوف على أسباب الحريق.
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