​وزير الطيران للعاملين: أنتم الثروة الحقيقية للقطاع

12:32 ص السبت 01 مايو 2021
​وزير الطيران للعاملين: أنتم الثروة الحقيقية للقطاع

الطيار محمد منار عنبه

كتب- محمد عبيد:

هنأ الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، العاملين بقطاع الطيران المدني، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، موجهًا لهم الشكر والتقديم على جهودهم المبذولة خلال الفترة الراهنة العصيبة، التي يعيشها قطاع الطيران المدني بسبب أزمة فيروس كورونا الوبائية.

وقال وزير الطيران المدني، للعاملين بالقطاع: "أنتم الثروة الحقيقية التي يحظى بها القطاع، والسواعد البناءة لهذا الكيان الكبير، لما تقدموه من عطاء وجهد عظيم لتحقيق النجاحات والإنجازات في كافة مجالات الطيران المدني، والذي كان له عظيم الأثر في استمرار عجلة التنمية والتقديم ومواجهة التحديات الراهنة خاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا.. وفقنا الله دائمًا لما فيه الخير لقطاعنا ووطننا الغالي مصر".

محمد منار عنبة وزارة الطيران المدني قطاع الطيران المدني عيد العمال

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