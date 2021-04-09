ضمن أفضل 4 مهندسات في العالم.. 13 معلومة عن "صباح مشالي" رئيس شركة نقل الكهرباء

كتب- محمد صلاح:

أعربت نقابة المهندسين المصرية عن فخرها واعتزازها باختيار المهندسة صباح مشالي رئيس لجنة المهندسات، وعضو المجلس الأعلى للنقابة، ورئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ضمن أفضل أربع مهندسات عالميًا لعام 2020 من الاتحاد العالمي للمنظمات الهندسية (WFEO).

أعلنت نقابة المهندسين، اختيار المهندسة صباح مشالي، رئيس لجنة المهندسات، وعضو المجلس الأعلى للنقابة، ورئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ضمن أفضل أربع مهندسات عالميًا لعام 2020 من الاتحاد العالمي للمنظمات الهندسية (WFEO).

في التقرير التالي نرصد أبرز 13 معلومة عن "مشالي" كالآتي:

1- خريجة جامعة القاهرة -كلية الهندسة 1986 بتقدير جيد جدًا.

2- التحقت بالعمل بقطاع الكهرباء عام 1989 وعملت بالعديد من المواقع المختلفة داخل قطاع الكهرباء منها المركز القومي للتحكم في الطاقة- المشروعات المركزية.

3- تم اختيارها للعمل كمساعد لوزير الكهرباء والطاقة عام 2002.

4- التحقت بجامعة هارفارد الأمريكية ضمن برنامج تأهيل القيادات الشابة في الشرق الأوسط خلال عامي 2003/2002.

5- بعد إتمام دراستها بدأت في خلق كيان جديد بوزارة الكهرباء يكون مسئولًا عن تطوير الآداء بشركات الكهرباء (إنتاج-نقل-توزيع).

6- تدرجت بالمناصب القيادية حتى شغلت منصب وكيل أول الوزارة لتطوير الآداء والاتصال السياسي في أبريل 2013.

7- إحدى خريجي أكاديمية ناصر العسكرية -كلية الدفاع الوطني 2005.

8- عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لخليج السويس.

9- عضو مجلس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء ومرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك.

10- عضو مجلس إدارة نقابة المهندسين المصريين.

11- شاركت كعضو بالعديد من المنظمات الإقليمية والدولية مثل (CIGREE-CIRED-IEC-AFSEC).

12- تمثل منطقة شمال أفريقيا في منظمة AFSEC.

13- أول إمرأة تتولى رئاسة وقيادة الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

اقرأ أيضًا..

- "المهندسين" تحتفي باختيار مهندسة مصرية ضمن أفضل أربع مهندسات في العالم لـ2020

​